В Подмосковье не могут потушить пожар в оборонном институте: в здании взрывы, есть погибшие (видео)

В здании еще находится несколько человек

В российском городе Фрязино, что неподалеку от Москвы, случился мощный пожар на непростом объекте. Сообщается о том, что там уже погибло два человека, а огонь потушить до сих пор не могут.

Информацию об этом публикуют российские СМИ. По предварительной информации, причиной возгорания в НИИ "Платан" стал взрыв газовых баллонов.

Согласно последним данным в здании погибло два человека, а еще несколько оказались в огненной ловушке. По данным оперативных служб речь идет о шести сотрудниках, с которыми потеряна связь.

В МЧС сообщают, что площадь возгорания достигла 4,5 тысячи квадратных метров, а к тушению привлекли пожарный вертолет.

Губернатор Подмосковья подтвердил информацию о том, что два человека погибли. Также он сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, к врачам также обратились двое пожарных.

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НИИ "Платан" является важным предприятием для оборонного комплекса России, поскольку тут производят электронно-лучевые трубки для радиолокационных систем. Эта сложная электроника используется в ПВО, системах обнаружения и прицеливания в боевой авиации, а также в другом военном оборудовании.

Как сообщалось ранее, в Ростове накануне загорелась база хранения ресурсов поставок МВД, где хранились разные вещи полицейских, в частности форма, бронежилеты и другие вещи.