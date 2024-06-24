У Підмосков’ї не можуть загасити пожежу в оборонному інституті: у будівлі вибухи, є загиблі (відео)

У будівлі ще перебуває кілька людей

У російському місті Фрязіно, що неподалік Москви, сталася потужна пожежа на непростому об’єкті. Повідомляється, що там уже загинуло двоє людей, а вогонь загасити досі не можуть.

Інформацію про це оприлюднюють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, причиною займання у НДІ "Платан" став вибух газових балонів.

Згідно з останніми даними, в будівлі загинуло двоє людей, а ще кілька опинилися в вогняній пастці. За даними оперативних служб йдеться про шістьох співробітників, з якими втрачено зв’язок.

У МНС повідомляють, що площа загоряння досягла 4,5 тисячі квадратних метрів, а до гасіння залучили пожежний вертоліт.

Губернатор Підмосков’я підтвердив інформацію про те, що двоє людей загинули. Також він повідомив, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, до лікарів також звернулися двоє пожежників.

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НДІ "Платан" є важливим підприємством для оборонного комплексу Росії, оскільки тут виробляють електронно-променеві трубки для систем радіолокації. Ця складна електроніка використовується в ППО, системах виявлення та прицілювання у бойовій авіації, а також в іншому військовому устаткуванні.

Як повідомлялося раніше, у Ростові напередодні спалахнула база зберігання ресурсів постачань МВС, де зберігалися різні речі поліцейських, зокрема форма, бронежилети та інші речі.