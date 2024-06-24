Персонал в огненной ловушке: в Подмосковье горит важный оборонный институт, что он поставляет на войну

Люди выбивают окна, чтобы глотнуть воздуха

В понедельник, 24 июня, в подмосковном городе Фрязино загорелся оборонный научно-исследовательский институт "Платан". Огонь разгорелся на пятом и шестом этажах здания и быстро распространился дальше.

Об этом сообщают разные российские СМИ. Отмечается, что в окруженном огнем здании находятся люди.

На некоторых видео, которые снимают очевидцы происшествия, видно как из-за пожара, из окон высовываются сотрудники научно-исследовательского института. Черный дым валит со всех уголков здания, людям нечем дышать, они молят о помощи.

Паблики в Telegram пишут о том, что сейчас спасатели пытаются добраться до заблокированных внутри здания людей. По предварительной информации, пожар начался на 5-6 этажах, в кабинетах корпуса планирования и проектирования.

Пожару предоставлено 3 ранг сложности. Это значит, что уже 10 подразделений занимаются борьбой с пожаром. Сейчас известно, что несколько человек, по предварительным данным семеро, остаются заблокированными на 8 этаже НИИ.

НИИ "Платан"

О НИИ "Платан" известно, что заведение занимается в том числе разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.

Также известно, что первая РЛС для самолета, РЛС ПВО, прицельные устройства для самолетов, индикаторы системы "Управление воздушным движением", российский "Авакс" (А-50), коллиматорные индикаторы, инструменты визуализации быстро протекающих процессов разработаны именно НИИ "Платан". На территории института также располагается завод

Разработка НИИ в настоящее время используется в оборонной промышленности РФ. Среди выпускаемой "Платан" продукции — электронно-лучевые трубки для радиолокационных систем, используемые для подавления сигналов помех.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Москве вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло возле территории российского конструкторского бюро "Сухого", где производят самолеты марки "Су".