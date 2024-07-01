Прямо на Красной площади: в Москве на памятнике Жукова снова вспомнили о ГУР

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы

На памятнике Георгию Жукову снова появилась надпись "ГУР" (в Украине эта аббревиатура расшифровывается как "Главное управление разведки"). Произошло это, как и в прошлый раз на Манежной площади в Москве.

По данным российского телеграмм-канала "База", надпись на памятник нанес 57-летний житель Тульской области. Мужчина с баллончиком с краской пришел к памятнику днем 29 июня. Подойдя к монументу, он нанес надпись "ГУР", после чего начал уходить.

Однако бежать ему не дали задержавшие его полицейские. Во время задержания мужчина сопротивлялся. В результате Сергей был доставлен в отдел.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников и военных захоронений". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на Манежной площади в Москве на памятник полководцу Георгию Жукову нанесли надпись "ГУР" аэрозольной краской. Местная полиция задержала двух женщин и выяснили, что якобы мошенники пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма".

Ранее "Телеграф" писал, что жительница Нижнего Новгорода получила пять суток административного ареста. Причиной стали ее серьги в виде лягушек, раскрашенных в семь цветов радуги. Украшения вызвали недовольство прохожих — вероятно, сторонников запрещенного в России движением "Мужское государство".