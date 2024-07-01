Укр

Прямо на Красной площади: в Москве на памятнике Жукова снова вспомнили о ГУР

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Автор
Памятник Жукову Новость обновлена 01 июля 2024, 12:27
Памятник Жукову. Фото Коллаж "Телеграф"

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы

На памятнике Георгию Жукову снова появилась надпись "ГУР" (в Украине эта аббревиатура расшифровывается как "Главное управление разведки"). Произошло это, как и в прошлый раз на Манежной площади в Москве.

По данным российского телеграмм-канала "База", надпись на памятник нанес 57-летний житель Тульской области. Мужчина с баллончиком с краской пришел к памятнику днем 29 июня. Подойдя к монументу, он нанес надпись "ГУР", после чего начал уходить.

Однако бежать ему не дали задержавшие его полицейские. Во время задержания мужчина сопротивлялся. В результате Сергей был доставлен в отдел.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников и военных захоронений". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на Манежной площади в Москве на памятник полководцу Георгию Жукову нанесли надпись "ГУР" аэрозольной краской. Местная полиция задержала двух женщин и выяснили, что якобы мошенники пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма".

Ранее "Телеграф" писал, что жительница Нижнего Новгорода получила пять суток административного ареста. Причиной стали ее серьги в виде лягушек, раскрашенных в семь цветов радуги. Украшения вызвали недовольство прохожих — вероятно, сторонников запрещенного в России движением "Мужское государство".

Теги:
#Москва #РФ #Маршал Жуков #ГУР