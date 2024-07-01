Прямо на Червоній площі: в Москві на пам'ятнику Жукова знову згадали за ГУР

Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі

На пам'ятнику Георгію Жукову знову з'явився напис "ГУР" (в Україні ця абревіатура розшифровується як "Головне управління розвідки"). Сталось це, як і попередній раз на Манежній площі у Москві.

За даними російського телеграм-каналу "База" напис на пам'ятник наніс 57-річний житель Тульської області. Чоловік із балончиком із фарбою прийшов до пам'ятника вдень 29 червня. Підійшовши до монумента, він наніс напис "ГУР", після чого почав йти назад.

Проте втекти йому не дали поліцейські, які затримали його. Під час затримання чоловік чинив опір. У результаті Сергія було доставлено до відділу.

Слідчі порушили на чоловіка кримінальну справу за статтею "Знищення чи пошкодження пам'ятників та військових поховань". Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Манежній площі у Москві на пам’ятник полководцю Георгію Жукову нанесли напис "ГУР" аерозольною фарбою. Місцева поліція затримала двох жінок і з’ясували, що нібито шахраї пообіцяли їм "велику суму грошей за акт вандалізму".

Раніше "Телеграф" писав, що мешканка Нижнього Новгорода отримала п'ять діб адміністративного арешту. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, розфарбованих у сім кольорів веселки. Прикраси викликали невдоволення перехожих — ймовірно, прихильників забороненого у Росії рухом "Чоловіча держава".