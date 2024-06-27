Уже приравняли к экстремизму: в России готовятся запретить чайлдфри

Законопроект по недопущению распространения child-free в стране-агрессоре будут прорабатывать с экспертным сообществом

В России готовится законопроект недопущению распространения child-free. Речь идет о субкультуре и идеологии, которая характеризуется принципиальным желанием не иметь детей даже при такой возможности.

Об этом 27 июня рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишут росСМИ. По его словам, это "одна из идеологий экстремистской направленности".

Вуколов привел в качестве примерна подобного "экстремизма" случае, "когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей".

Законопроект по недопущению распространения child-free в стране-агрессоре будут прорабатывать с экспертным сообществом. При замминистра подчеркнул, что законодательная система, которая была бы создана с их помощью, "противостояла бы этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности".

"Эти законы должны продвигаться и быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности", — назвал основную задачу Вуколов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года Верховный суд россии удовлетворил иск минюста рф о запрете "международного движения ЛГБТ". Его также признали "экстремистским".