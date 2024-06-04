ГУР засветилось рядом с Кремлем: к этому причастны две россиянки (видео)

Двух подозреваемых женщин задержали

На Манежной площади в Москве на памятник полководцу Георгию Жукову нанесли надпись "ГУР" аэрозольной краской. В Украине эта аббревиатура расшифровывается как "Главное управление разведки".

Местная полиция задержала двух женщин и выяснили, что якобы мошенники пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма". Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники.

"Подозреваемые — 28-летняя Анастасия из Краснознаменска и 55-летняя Вера из Мытищ. Они вооружились двумя баллончиками с аэрозольной красной краской и написали "ГУР" на постаменте памятника, который установили в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Задержанные объяснили, что им срочно были необходимы деньги, чтобы вернуть кредиты. Это стало причиной, по которой те повелись на уговоры мошенников по телефону.

На двух подозреваемых было заведено уголовное дело статье "Повреждение памятников Великой Отечественной войны". При этом надпись "ГУР" оперативно убрали с памятника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Санкт-Петербурге на могиле главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина установили памятник. Официально его открыли в день рождения "вагнеровца" — 1 июня.