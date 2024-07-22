"На дуде игрец": выяснилось, чем займется террорист Стрелков в колонии, в сети насмехаются

Сеть уже взорвалась комментариями

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который находится в российской тюрьме за критику диктатора Владимира Путина, будет работать швеёй в колонии. Он будет изготавливать служебную зимнюю одежду, в том числе для российских военных.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что 18 июля Стрелкова этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка в Кировской области.

По словам адвоката заключенного Александра Молохова, это учреждение станет последней точкой его этапа. Он добавил, что данная колония предназначена для бывших сотрудников силовых структур.

"Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей", — рассказала в свою очередь рассказала супруга террориста Мирослава Регинская.

Напомним, что в январе 2024 года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

По некоторым данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер". Сам Стрелков утверждал, что его преследование связано с публикациями в Telegram-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.

Сеть уже отреагировала на новость. Пользователи стали подшучивать над Гиркиным: "Дырявые трусы от пуль будет зашивать за пачку сигарет эххх вот он какой герой россии"; "Навальный тоже работал швеем, а потом ….отрыв тромба"; "Пошел на повышение"; "Хочу панамку от Стрелкова!!! ))) Уверен, что будет очень ущербная! )))"; "Днем швец, ночью на дуде игрец".

Ранее "Телеграф" писал, что подельник Стрелкова-Гиркина проговорился, что именно тот развязал войну на Донбассе. Если бы не деятельность террориста, то в 2014-м не начались бы боевые действия на востоке Украины.

Украинцы любят делать мемы по любому удобному случаю. Недавний визит премьера-министра Великобритании Риши Сунака в Киев не стал исключением.