Укр

"Покосить листья ко Дню святого Николая": в Киеве коммунальщики удивили жителей (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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В сети по-разному восприняли эту работу
В сети по-разному восприняли эту работу. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отдельный вопрос у пользователей вызвала стрижка газона поверх опавших листьев

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В столице Украины в ноябре коммунальщики косили траву. Работа вызвала неоднозначную реакцию: одни пользователи сочли ее подготовкой к весне, другие раскритиковали местную власть за бессмысленность и возможный вред живым существам.

Об этом написал @loramur.13 в Threads, уточнив в ответах, что дело происходит в самом большом городе страны. Пользователь @___poisonous_____ также сообщил, что видел подобное на левом берегу Киева.

Комментарии в Threads с вопросами о реальности происходящего и сообщением о покосе на левом берегу Киева
В ответах на пост сообщили о похожих работах на левом берегу Киева

"Конечно, надо же успеть покосить листья ко Дню святого Николая", – иронично прокомментировал происходящее автор поста @loramur.13.

Переглянути в Threads
Ответы пользователей Threads с шутками о покосе и сравнением с уборкой снега
Некоторые участники обсуждения отнеслись к происходящему с иронией

"Старую траву докашивают, весной будет чище без сухой травы", – написал @mis.ha_96. Пользователь @megagon88 тоже назвал стрижку газона перед зимой нормальной практикой, но добавил, что сначала следовало убрать листья.

Комментарии о старой траве и ответ автора поста, что работы проходят в Киеве
Один из комментаторов объяснил работы уборкой старой травы перед весной

Автор поста в ответ @megagon88 подчеркнул, что листья так и остались лежать на месте. Пользователь @elen_rogers_art, напротив, раскритиковал покос: по его мнению, такие работы оставляют меньше места для насекомых и других живых существ, загрязняют воздух и приводят к напрасным бюджетным тратам.

Обсуждение стрижки газона перед зимой и ответ автора о лежащих на земле листьях
Пользователи отдельно обсудили необходимость убрать листья перед покосом

Как сообщал "Телеграф", недалеко от Киева находится пустой городок с домами-декорациями. Местные называют его украинским "Голливудом".

Теги:
#Киев #Трава #Кошение травы