"Покосить листья ко Дню святого Николая": в Киеве коммунальщики удивили жителей (видео)

Отдельный вопрос у пользователей вызвала стрижка газона поверх опавших листьев

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В столице Украины в ноябре коммунальщики косили траву. Работа вызвала неоднозначную реакцию: одни пользователи сочли ее подготовкой к весне, другие раскритиковали местную власть за бессмысленность и возможный вред живым существам.

Об этом написал @loramur.13 в Threads, уточнив в ответах, что дело происходит в самом большом городе страны. Пользователь @___poisonous_____ также сообщил, что видел подобное на левом берегу Киева.

В ответах на пост сообщили о похожих работах на левом берегу Киева

"Конечно, надо же успеть покосить листья ко Дню святого Николая", – иронично прокомментировал происходящее автор поста @loramur.13.

Некоторые участники обсуждения отнеслись к происходящему с иронией

"Старую траву докашивают, весной будет чище без сухой травы", – написал @mis.ha_96. Пользователь @megagon88 тоже назвал стрижку газона перед зимой нормальной практикой, но добавил, что сначала следовало убрать листья.

Один из комментаторов объяснил работы уборкой старой травы перед весной

Автор поста в ответ @megagon88 подчеркнул, что листья так и остались лежать на месте. Пользователь @elen_rogers_art, напротив, раскритиковал покос: по его мнению, такие работы оставляют меньше места для насекомых и других живых существ, загрязняют воздух и приводят к напрасным бюджетным тратам.

Пользователи отдельно обсудили необходимость убрать листья перед покосом

Как сообщал "Телеграф", недалеко от Киева находится пустой городок с домами-декорациями. Местные называют его украинским "Голливудом".