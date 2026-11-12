"Покосить листья ко Дню святого Николая": в Киеве коммунальщики удивили жителей (видео)
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Отдельный вопрос у пользователей вызвала стрижка газона поверх опавших листьев
В столице Украины в ноябре коммунальщики косили траву. Работа вызвала неоднозначную реакцию: одни пользователи сочли ее подготовкой к весне, другие раскритиковали местную власть за бессмысленность и возможный вред живым существам.
Об этом написал @loramur.13 в Threads, уточнив в ответах, что дело происходит в самом большом городе страны. Пользователь @___poisonous_____ также сообщил, что видел подобное на левом берегу Киева.
"Конечно, надо же успеть покосить листья ко Дню святого Николая", – иронично прокомментировал происходящее автор поста @loramur.13.
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"Старую траву докашивают, весной будет чище без сухой травы", – написал @mis.ha_96. Пользователь @megagon88 тоже назвал стрижку газона перед зимой нормальной практикой, но добавил, что сначала следовало убрать листья.
Автор поста в ответ @megagon88 подчеркнул, что листья так и остались лежать на месте. Пользователь @elen_rogers_art, напротив, раскритиковал покос: по его мнению, такие работы оставляют меньше места для насекомых и других живых существ, загрязняют воздух и приводят к напрасным бюджетным тратам.
Как сообщал "Телеграф", недалеко от Киева находится пустой городок с домами-декорациями. Местные называют его украинским "Голливудом".