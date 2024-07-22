"На дуді ігрок": з’ясувалося, чим займеться терорист Стрєлков у колонії, в мережі насміхаються

Мережа вже вибухнула коментарями

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває у російській в’язниці за критику диктатора Володимира Путіна, працюватиме швакою у колонії. Він виготовлятиме службовий зимовий одяг, у тому числі для російських військових.

Про це повідомив Telegram-канал Mash. Зазначається, що18 липня Стрєлкова етапували до виправної колонії № 5 Кірово-Чепецька в Кіровській області.

За словами адвоката ув’язненого Олександра Молохова, ця установа стане останньою точкою його етапу. Він додав, що ця колонія призначена для колишніх співробітників силових структур.

"Ігор уже працює в колонії на швейному виробництві, різьбяром. Раніше він ніколи не скаржився на зір, тепер же просить привезти йому окуляри з діоптріями — у цій роботі багато дрібних деталей ", — розповіла у свою чергу дружина терориста Мирослава Регінська.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Стрєлкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

За деякими даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер". Сам Стрєлков стверджував, що його переслідування пов’язане з публікаціями в Telegram-каналі, які стосувалися Криму та забезпечення військовослужбовців.

Мережа вже відреагувала на новину. Користувачі стали жартувати над Гіркіним: "Діряві труси від куль зашиватиме за пачку сигарет еххх ось він якийсь герой Росії"; "Навальний теж працював швачкою, а потім .... відрив тромбу"; "Пішов на підвищення"; "Хочу панамку від Стрєлкова!!!))) Впевнений, що буде дуже неповноцінна!)))"; "Вдень швець, вночі на дуді гравець".

Раніше "Телеграф" писав, що спільник Стрєлкова-Гіркіна проговорився, що саме той розв’язав війну на Донбасі. Якби не діяльність терориста, то 2014-го не розпочалися б бойові дії на сході України.

Українці люблять робити меми з будь-якої нагоди. Нещодавній візит прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака до Києва не став винятком.