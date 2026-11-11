Горький итог Абу-Даби: Портников назвав главное противоречие переговоров
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Участие европейцев в консультациях вызвало раздражение российской делегации
Главным итогом второго раунда переговоров Украины, России и США в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене пленными. Виталий Портников считает, что встреча не приблизила прекращение боевых действий и обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
Такую оценку Виталий Портников высказал в видеокомментарии на своем YouTube-канале. По его словам, участники сосредоточились на безопасности Европы после войны, но не обсуждали, как ее завершить.
Почему гуманитарная договоренность не означает продвижения к миру
Портников считает, что Москва соглашается на гуманитарные решения, чтобы скрыть намерение продолжать войну. По его мнению, Владимир Путин прибегал к такой тактике и во время предыдущих раундов переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом.
"Участники переговоров в Абу-Даби были вынуждены, я имею сейчас в виду украинскую делегацию, обсуждать гарантии безопасности и сами механизмы безопасности на европейском континенте, которые можно будет применить после окончания войны", – сказал Виталий Портников.
По мнению Портникова, противоречие заключается в том, что участники обсуждают послевоенную безопасность, но не говорят о том, как остановить боевые действия и гибель людей. Поэтому решение об освобождении пленных он оценивает отдельно от политических результатов встречи.
Что показало присутствие европейцев
По словам Портникова, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, поставил под сомнение статус европейских представителей в Абу-Даби и обвинил их в том, что они обманывают украинцев. В то же время с европейцами консультировались и украинские участники переговоров, и представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Портников объясняет реакцию Москвы значением европейской помощи для сопротивления Украины. Он считает, что эта поддержка мешает России достичь своей цели – ликвидации украинской государственности.
"Европейцы хотят оставаться участниками процесса, они не собираются отказываться от дальнейшей помощи Украине, и Соединенным Штатам приходится считаться с европейской позицией", – сказал Виталий Портников.
Реальные переговоры о прекращении огня, по мнению Портникова, могут начаться, если экономическое положение России значительно ухудшится. Он допускает, что это произойдет в 2027 году, но сомневается, будут ли в них участвовать американские посредники.
Как сообщал "Телеграф", Виталий Портников связывал участие Владимира Мединского в российской делегации с намерением Кремля затягивать боевые действия, одновременно поддерживая в Дональде Трампе надежду на урегулирование по оценке Портникова. Этот предыдущий прогноз объясняет, почему новую договоренность об обмене пленными не обязательно считать признаком продвижения к прекращению войны.