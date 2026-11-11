Горький итог Абу-Даби: Портников назвав главное противоречие переговоров

Участие европейцев в консультациях вызвало раздражение российской делегации

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Главным итогом второго раунда переговоров Украины, России и США в Абу-Даби стала договоренность о новом обмене пленными. Виталий Портников считает, что встреча не приблизила прекращение боевых действий и обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Такую оценку Виталий Портников высказал в видеокомментарии на своем YouTube-канале. По его словам, участники сосредоточились на безопасности Европы после войны, но не обсуждали, как ее завершить.

Почему гуманитарная договоренность не означает продвижения к миру

Портников считает, что Москва соглашается на гуманитарные решения, чтобы скрыть намерение продолжать войну. По его мнению, Владимир Путин прибегал к такой тактике и во время предыдущих раундов переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

"Участники переговоров в Абу-Даби были вынуждены, я имею сейчас в виду украинскую делегацию, обсуждать гарантии безопасности и сами механизмы безопасности на европейском континенте, которые можно будет применить после окончания войны", – сказал Виталий Портников.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Коллаж: "Телеграф" / ИИ

По мнению Портникова, противоречие заключается в том, что участники обсуждают послевоенную безопасность, но не говорят о том, как остановить боевые действия и гибель людей. Поэтому решение об освобождении пленных он оценивает отдельно от политических результатов встречи.

По оценке Портникова, европейская помощь мешает России достичь ее целей в отношении Украины Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что показало присутствие европейцев

По словам Портникова, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, поставил под сомнение статус европейских представителей в Абу-Даби и обвинил их в том, что они обманывают украинцев. В то же время с европейцами консультировались и украинские участники переговоров, и представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Портников объясняет реакцию Москвы значением европейской помощи для сопротивления Украины. Он считает, что эта поддержка мешает России достичь своей цели – ликвидации украинской государственности.

"Европейцы хотят оставаться участниками процесса, они не собираются отказываться от дальнейшей помощи Украине, и Соединенным Штатам приходится считаться с европейской позицией", – сказал Виталий Портников.

Реальные переговоры о прекращении огня, по мнению Портникова, могут начаться, если экономическое положение России значительно ухудшится. Он допускает, что это произойдет в 2027 году, но сомневается, будут ли в них участвовать американские посредники.

Как сообщал "Телеграф", Виталий Портников связывал участие Владимира Мединского в российской делегации с намерением Кремля затягивать боевые действия, одновременно поддерживая в Дональде Трампе надежду на урегулирование по оценке Портникова. Этот предыдущий прогноз объясняет, почему новую договоренность об обмене пленными не обязательно считать признаком продвижения к прекращению войны.