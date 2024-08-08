YouTube в РФ "всё"? Видеохостинг "лег" во многих городах, россияне жалуются (фото)

В сети появилась информация, что сервис могут заблокировать в России уже в сентябре

После того, как стало известно, что Россия ограничит доступ к YouTube, замедлив скорость его работы, россияне стали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. Сервис не просто замедлен, он не работает.

Об этом сообщил российский Телеграм-канал BAZA. В сети опубликовали фото, которое подтверждает проблемы с доступом.

Во многих регионах РФ не работает как мобильное приложение, так и десктопная версия. Отмечается, что речь не идет обо всех пользователях поголовно. YouTube не работает выборочно — у кого-то не грузится совсем, у кого-то подгружаются только Shorts (короткие видео — ред.,). Есть и те, у кого-то видеохостинг работает, но с торможением.

"Никакие проблемы не наблюдаются лишь у тех, кто сидит на VPN", — говорится в сообщении.

Накануне российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Этого хватит только на прослушивание аудио или просмотра видео в качестве 240 пикселей.

В сети появилась информация, что сервис могут заблокировать в России уже в сентябре. Официальных подтверждений этому пока нет.

В то же время в России могут закрыть доступ ко всем сервисам Google. Об этом предупредил своих абонентов подмосковный провайдер ОНС24.

В 2022 году Россия заблокировала сервисы Meta. За это время число пользователей Instagram в стране снизилось в 5,7 раза – до 6,8 миллиона в день, а Facebook – в 6,5 раза, до 1,4 миллиона.

Однако пользоваться соцсетями все же можно через анонимайзер VPN, который предоставляет доступ через трафик других стран.

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