Россия не работает по логике государства

Российский диктатор Владимир Путин не будет отправлять в отставку главнокомандующего российской армией Валерия Герасимова после провала в Курской области. Это связано с тем, что Россия не руководствуется государственной логикой.

Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников во время блиц-интервью "Телеграфу": Началом конца режима Путина стал не Курск.

"Управление Россией – это мафиозная логика, а не государственная. Это в государствах, даже авторитарных, все время ищут козлов отпущения, чтобы снять ответственность первого лица, правда? А когда речь идет о таком государстве, как Россия, то это мафиозная логика", — сказал он.

Журналист напомнил, что Путин стремится избежать отстранения руководящих лиц, даже если они не справляются со своими обязательствами в течение многих лет.

В качестве примера он привел бывшего министра обороны Сергея Шойгу, который оставался на своем посту даже спустя два с половиной года провального вторжения в Украину.

"Путину не нужны козлы отпущения, потому что в мафии важно другое: чтобы ты защищал своих", — сказал Портников.

При этом он допустил, что Герасимова все же могут снять с должности, но это будет исходить из какой-то совсем другой логики.

Стоит отметить, что 7 августа именно Герасимов доложил Путину, что граница была прорвана несколькими сотнями бойцов ВСУ, которых разгромили и "вот-вот втеснят из Курской области". По состоянию на 12 августа Украина признала своё присутствие на территории России, а по данным главнокомандующего Александра Сырского, под контролем Сил обороны находится более 1000 квадратных километров Курской области.