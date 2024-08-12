Чи звільнить Путін Герасимова через курський провал: прогноз Портникова

Росія не працює за логікою держави

Російський диктатор Володимир Путін не відправлятиме у відставку головнокомандувача російської армії Валерія Герасимова після провалу в Курській області. Це з тим, що Росія керується державною логікою.

Таку думку висловив відомий український журналіст та публіцист Віталій Портников під час бліцінтерв'ю "Телеграфу": Початком кінця режиму Путіна став не Курськ.

"Управління Росією – це мафіозна логіка, а не державна. Це в державах, навіть авторитарних, весь час шукають цапів-відбувайлів, щоб зняти відповідальність першої особи, правда? А коли йдеться про таку державу, як Росія, то це мафіозна логіка", — сказав він.

Журналіст нагадав, що Путін прагне уникнути усунення керівних осіб навіть якщо вони не справляються зі своїми зобов’язаннями протягом багатьох років.

Як приклад, він навів колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, який залишався на своїй посаді навіть через два з половиною роки провального вторгнення в Україну.

"Путіну не потрібні цапи-відбувайла, тому що в мафії важливе інше: щоб ти захищав своїх", — сказав Портніков.

При цьому він припустив, що Герасимова все ж таки можуть зняти з посади, але це виходитиме з якоїсь зовсім іншої логіки.

Варто зазначити, що 7 серпня саме Герасимов доповів Путіну, що кордон був прорваний кількома сотнями бійців ЗСУ, яких розгромили і "ось-ось витіснять із Курської області". Станом на 12 серпня Україна визнала свою присутність на території Росії, а за даними головнокомандувача Олександра Сирського, під контролем Сил оборони перебуває понад 1000 квадратних кілометрів Курської області.