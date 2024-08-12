Китай все устраивает: Портников объяснил реакцию Пекина на бои в Курской области

Довольно мягкая реакция Китая, а также других союзников России на события в Курской области свидетельствует о том, что их все устраивает. Поднебесная преследует тут свои интересы, а страны ОДКБ не заинтересованы, чтобы к ним обращались за военной помощью.

Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников во время близ-интервью "Телеграфу" под названием "Началом конца режима Путина стал не Курск"

Комментируя реакцию ОДКБ, Портников напомнил, что с российской точки зрения война идет на "территории России" уже два с половиной года.

"Поэтому возникает вопрос: а почему страны ОДКБ должны на это особым образом реагировать? Чем это отличается от того, что происходит с другой российской войной? Пусть россияне скажут, что они воюют на украинской территории, а теперь начали воевать на российской, да? Поэтому возникает вопрос, что они должны делать? Они должны призывать к деэскалации", — сказал он.

Также, отмечает Портиков, делает Китай. Он совершенно четко еще раз повторил, что против расширения войны на новые театры боевых действий, и что он — за деэскалацию.

"Идея Китая в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше, потому что она ослабляет Россию и ослабляет Запад одновременно, на их глазах уже претворяется в жизнь. Потому что Россия уже показывает, что не может даже собственную границу защитить, что увеличивает ее политическую зависимость от Китая. А Запад, конечно, видит, что Украина готова сражаться. И таким образом тоже готов в дальнейшем помогать Украине. И что тут не устраивает Китай?", — резюмирует журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в своем интервью президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о шаткой позиции Китая по вторжению России.