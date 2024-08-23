"Можем повторить": российский Z-блогер насмешил сеть сообщением о Курской битве

Пропагандисту влепили клоунов собственные читатели

Российский пропагандист и админ Z-канала в Telegram Ростислав Поздняков изрядно повеселил сеть. Вспомнил, что 23 августа 1943 г. состоялась победоносная для СССР Курская битва и выдал очередное клише российской пропаганды: "Можем повторить!".

Сообщение сделал в своем Telegram. И это на фоне того, что сейчас более 1 тыс. кв. км. Курской области находится под полным контролем ВСУ.

Примечательно, что сообщение собрало насмешливые реакции даже на канале у самого Позднякова. Так, клоуна влепили 345 читателей.

На сообщение обратил внимание украинский блоггер Антон Ходза. Опубликовал его у себя на Facebook и подписал лаконичным "Ахаахахахах".

Аналогичная реакция была и у члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Даны Яровой. Правда, она ограничилась хохочущими эмодзи.

Сатирический аккаунт "Роисся24" в Facebook тоже поделился сообщением Позднякова.

"Уже повторяем! И все благодаря гениальному плану Владимира Владимировича! Не начни он два с половиной года назад СВО — ощутили б мы подобную радость и гордость?" – иронически спрашивают админы.

На канале пропагандиста Позднякова комментарии закрыты, однако пользователи сети высказали свои мнения под сообщениями тех, кто поделился постом в Facebook.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что обмененные Россией дети не знали, что они россияне. Во время встречи у самолета диктатор Владимир Путин поздравил их на испанском, но "они даже не знали, кто он такой".