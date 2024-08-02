"Папа, почему мы в навозной куче?" Обмененные Россией дети не знали, что они россияне, в сети уже смеются

Даже не знали, кто такой Путин

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцовых, которых вернули во время обмена политзаключенными между РФ и США, только в самолете узнали, что они россияне. В сети уже смеются.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дети по-русски не говорят. Поэтому во время встречи у самолета диктатор Владимир Путин поприветствовал их на испанском, но "они даже не знали, кто он такой".

Дульцевы прибыли в Словению под видом аргентинцев, но их раскрыли после начала войны в Украине. В сети украинцы радуются и смеются над этим, строя догадки, почему же родители скрыли от детей их происхождение.

Некоторые предположили, что мать детей плакала во время возвращения в Россию не от счастья. Также в комментариях добавили, что дети, вероятно, как вырастут, будут очень шокированы.

В то же время, пользователи писали, что "сейчас так может произойти с каждым", ведь война с Украиной хорошо испортила репутацию РФ и россиян, поэтому некоторые и скрывают свое происхождение.

Напомним, что США и РФ должны были обменять еще одного политзаключенного, но не успели. Уже известно о ком речь и что он сделал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, все что известно о киллере, которого выменяла Россия. Диктатор Путин хотел получить его любой ценой.