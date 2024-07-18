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"А дверь в Раду не перепутал?": нардеп проголосовал за скандальный закон и насмешил оправданием

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не все поверили нардепу

Народный депутат Украины Дмитрий Гурин проголосовал за скандальный законопроект №11340, которым предлагается разрешить чиновникам, подозреваемым в коррупционных преступлениях, идти на сделку со следствием и платить штраф за совершенное правонарушение. Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

Об этом он сообщил в соцсети X. Нардеп подчеркнул, что проголосовал за этот документ "ошибочно".

"Я проголосовал за 11340, который дает возможность коррупционерам сливаться с уголовных дел. Мой голос не был решающим, но это совершенно неважно. Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, извините. Это первое чтение, во втором голосую красным", — написал Гурин.

Кроме того, отвечая на предложение отозвать свой голос, нардеп отметил, что такой процедуры нет, и голос отозвать нельзя. "Можно написать заявление, но оно ни на что не влияет. Ладно, это первое чтение, ошибся и ошибся", — написал он.

Нардеп также сообщил, что перепутал номера законопроектов. По его словам, он думал, что голосуется закон о землях для Сил обороны.

Стоит отметить, что в комментариях под этим сообщением многие раскритиковали нардепа. В то же время были и те, кто поверил в откровенность Гурина.

Напомним, в четверг, 18 июля, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о повышении акцизов на горючее. "За" проголосовал 231 депутат.

Теги:
#Верховная Рада #Коррупция #Дмитрий Гурин