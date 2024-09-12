Дым виден за несколько километров: в России масштабно горит военный завод (фото, видео)
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"Омсктрансмаш" является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники
В четверг, 12 сентября, в российском Омске произошел масштабный пожар. Загорелся завод "Омсктрансмаш", который занимается производством военно-инженерной техники.
Об этом сообщают РосСМИ. Столб густого дыма виден с разных частей города.
По данным МЧС РФ, возгорание поступило в 12:55 по местному времени. Там якобы загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. Площадь пожара составила 700 кв. м, пламя распространилось из-за сильного ветра. Информации о пострадавших нет.
"Возгорание не отразится на работе предприятия. Прибывшие на место силы МЧС ведут работу по его ликвидации", — сообщили в компании.
Напомним, что "Омсктрансмаш" выполняет заказы в военной сфере — и находится под международными санкциями. Завод изготавливает, ремонтирует и модернизирует ряд боевых машин:
- зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2;
- самоходная установка СУ-122;
- комплексная модернизация танков Т-54 и Т-55 в процессе серийного производства;
- танковые мостоукладчики МТУ-20, МТУ-72 и МТУ-90;
- инженерные машины разграждения ИМР-1 и ИМР-2;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1;
"Омсктрансмаш" является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в городе Узловая Тульской области России произошел масштабный пожар на территории завода "Пластик".