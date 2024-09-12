Дым виден за несколько километров: в России масштабно горит военный завод (фото, видео)

"Омсктрансмаш" является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники

В четверг, 12 сентября, в российском Омске произошел масштабный пожар. Загорелся завод "Омсктрансмаш", который занимается производством военно-инженерной техники.

Об этом сообщают РосСМИ. Столб густого дыма виден с разных частей города.

По данным МЧС РФ, возгорание поступило в 12:55 по местному времени. Там якобы загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. Площадь пожара составила 700 кв. м, пламя распространилось из-за сильного ветра. Информации о пострадавших нет.

"Возгорание не отразится на работе предприятия. Прибывшие на место силы МЧС ведут работу по его ликвидации", — сообщили в компании.

Напомним, что "Омсктрансмаш" выполняет заказы в военной сфере — и находится под международными санкциями. Завод изготавливает, ремонтирует и модернизирует ряд боевых машин:

зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2;

самоходная установка СУ-122;

комплексная модернизация танков Т-54 и Т-55 в процессе серийного производства;

Т-54 и Т-55 в процессе серийного производства; танковые мостоукладчики МТУ-20, МТУ-72 и МТУ-90;

инженерные машины разграждения ИМР-1 и ИМР-2;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1;

"Омсктрансмаш" является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в городе Узловая Тульской области России произошел масштабный пожар на территории завода "Пластик".