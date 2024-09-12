Дим видно за кілька кілометрів: у Росії масштабно горить військовий завод (фото, відео)

"Омськтрансмаш" є єдиним у Росії виробником гусениць для важкої бронетехніки.

У четвер, 12 вересня, у російському Омську сталася масштабна пожежа. Зайнявся завод "Омськтрансмаш", який займається виробництвом військово-інженерної техніки.

Про це повідомляють РосЗМІ. Стовп густого диму видно з різних частин міста.

За даними МНС РФ, спалах надійшов о 12:55 за місцевим часом. Там нібито спалахнув дах одного з цехів під час ремонту. Площа пожежі становила 700 кв. м, полум’я поширилося через сильний вітер. Інформації щодо постраждалих немає.

"Загоряння не позначиться на роботі підприємства.Сили МНС, які прибули на місце, ведуть роботу з його ліквідації", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, що "Омськтрансмаш" виконує замовлення у військовій сфері і знаходиться під міжнародними санкціями. Завод виготовляє, ремонтує та модернізує ряд бойових машин:

зенітна самохідна установка ЗСУ-57-2;

самохідне встановлення СУ-122;

комплексна модернізація танків Т-54 та Т-55 у процесі серійного виробництва;

Т-54 та Т-55 у процесі серійного виробництва; танкові мостоукладачі МТУ-20, МТУ-72 та МТУ-90;

інженерні машини розгородження ІМР-1 та ІМР-2;

броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-1;

"Омсктрансмаш" є єдиним у Росії виробником гусениць для важкої бронетехніки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в місті Вузлова Тульської області Росії стався масштабний пожар на території заводу "Пластик".