В России горит Рязанская ГРЭС: где она расположена и как далеко от границы с Украиной

Правда, они сами не могут определиться, почему над станцией виднеется дым.

В российских социальных сетях появились сообщения о предполагаемом взрыве на территории Рязанской ГРЭС в городе Новомичуринск. Пользователи делятся на видео, на котором виден дым над электростанцией.

На записи слышно, как неизвестные мужчины обсуждают событие, вспоминая о "хлопке", предшествующем появлению дыма. По информации, распространяющейся в российских пабликах, будто бы на территории Рязанской ГРЭС произошел взрыв, после которого начался пожар. Некоторые источники утверждают, что станция полностью окутана дымом.

Кроме того, ресурс "РЗН.Инфо", ссылающийся на неназванный источник, отмечает, что причиной задымления могло стать "нарушение технологического процесса". Этот источник отрицает факт взрыва и наличие пострадавших или повреждений, утверждая, что предприятие работает в обычном режиме. Сейчас подтверждения словам россиян, отрицающих факт взрыва, нет. Но есть видео с масштабным пожаром на территории станции.

Интересно, что в 13:50 один из российских телеграмм-каналов со ссылкой на пресс-службу энергетической компании "ОГК-2" пишет, что видео было снято накануне, а причиной задымления стало возгорание сухой травы.

Справка. Рязанская ГРЭС – одна из самых больших тепловых электростанций в европейской части России. Расположенная в городе Новомичуринск Рязанской области, она играет немаловажную роль в обеспечении электроэнергией центральной части страны. Станция была введена в эксплуатацию в 1973 году и имеет установленную мощность около 3020 МВт.

Место расположения Рязанской ГРЭС

Ранее "Телеграф" также писал, что в России несколько аэропортов приостановили работу. Меры якобы предприняты из-за угрозы атаки беспилотниками.