Загорелся один из крупнейших производителей авто в России: над заводом поднялся столб дыма (видео)

Пожар охватил 50 квадратных метров завода

В воскресенье, 8 сентября, в России загорелся пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Огонь охватил два корпуса на металлургическом производстве.

Как отмечают в сети, пожарные уже прибыли на место и начали ликвидацию возгорания.

"Спасатели, прибыв на место, установили, что вспыхнула формовочная линия на площади 50 квадратов", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, сотрудников завода успели эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших.

Пока официальных данных по пожару и причин возгорания нет. Однако на видео видно, что над корпусами завода поднимается большой столб дыма.

Что известно о российском предприятии "Авто ВАЗ"

Этот завод является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в РФ. На нем производятся автомобили собственной торговой марки Lada, а до марта 2022 года также выпускались автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Это производство прикрыли после начала полномасштабного вторжения из-за ведомых Западом санкций.

Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций.

За 2023 год "АвтоВАЗ" выпустил 347 077 автомобилей – в 1,5 раза больше, чем в 2022. Доля рынка завода в России составила 35%. Продажи достигли 353 572 автомобилей — почти вдвое больше, чем в 2022 году. Больше всего было продано машин Lada и Niva. Экспорт предприятия в 8 стран мира составил около 6500 автомобилей в год.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в России масштабно горел завод. Возгорание произошло на предприятии "Пластик" в Тульской области.