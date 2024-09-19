Санкции сработали? Турция устроила неприятный сюрприз для России

Турецкие банки начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в ЕС, а также другие страны

Почти все турецкие банки приняли решение отказаться от работы с Россией. Попытки РФ договориться с Турцией о разблокировке банковских платежей длились более чем полгода и зашли в тупик.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от источника, знакомого с ситуацией. Отмечается, что банки решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью.

Платежи для российских компаний прекратили уже все кредитные организации Турции с иностранным участием. К ним теперь намерены присоединиться государственные и частные банки, у которых нет зарубежных партнеров.

В материале говорится в том, что турецкие банки таким образом хотят "обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций".

Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, де-факто в стране остался единственный банк — Emlak Katılım. Он продолжает платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря Байден подписал указ об экономических мерах в отношении финансовых учреждений, которые помогают России приобретать подсанкционные военные товары. Речь идет о сделках в сфере обороны, технологий, строительства, а также аэрокосмической и обрабатывающей отраслей.