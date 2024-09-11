Льготная ипотека в РФ исчезла как класс

О нефти и не только. Многие начали писать о падении котировок чуть ли не на горизонт 50-55.

У меня были другие оценки. Мой прогноз: минимальное дно падения — не ниже 60 дол за бар. Далее вновь рост в горизонт 70-80. Пока мой прогноз оправдался — нефть корректируется выше отметки 70.

Здесь стоит понимать, что снижение ставок ФРС и политика дешевого доллара окажет поддержку сырьевым котировкам, особенно нефти.

Хотя зависимость: дешевый доллар — дорогая нефть уже не работает как часы. Переход на электромобили влияет на нефтяные котировки, но пока лишь в качестве тормозного сапога роста цен. Рост стоимости нефти ограничивает и понижательный ценовой полуцикл. Вот что может обвалить нефть, так это рецессия крупной мировой экономики, о чем я уже писал.

Но для нас это не такая уж и хорошая новость: да, РФ пострадает от обвала цен на нефть, но рецессия в ЕС и/или США — это резкое сокращение помощи Украине. А рецессия в Китае — обвал цен на аграрное сырье.

Что касается влияния цен на нефть на экономику РФ. Начну с красной таблетки.

Нельзя жить в плену стереотипов. Когда кто-то пишет о крахе экономики РФ вследствие падения мировых цен на нефть, сразу задайте ему простой вопрос: как изменилась структура экономики РФ за последние годы.

Если он не знает или говорит неправду, то цена его прогнозов не стоит ничего. Дело в том, что до полномасштабной войны нефтегазовый сектор составлял в РФ 50% ВВП, а в 2013-м — и вовсе 55%. Это именно та модель развития, которую Белоусов называл сырьевой аутизм. Но в результате действия санкции в России был запущен болезненный процесс структурной перестройки экономики.

Сейчас нефтегазовый сектор в структуре ВВП и доходов бюджета занимает 25-30%. С перспективой сокращения до 20%. Иметь пятую часть экономики, завязанной на нефть и газ и половину — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Сейчас РФ переходит к экономике, где ведущую роль играет не нефтегазовый сектор, например, машиностроение, ВПК, строительный сектор, сектор услуг и торговля. Кстати, вопреки стереотипам, ВПК не является главным драйвером роста экономики РФ.

На первом месте там пальму первенства делят потребление (потребительский платежеспособный спрос) и ипотека, особенно льготная.

В прошлом году в РФ построили 100 млн м кв жилья, для выхода на уровень развитых стран нужно увеличить до 140 млн, то есть запас роста еще есть. Поэтому, намного более опасна для роста ВВП РФ не мировая конъюнктура цен на нефть, а жесткая монетарная политика ЦБ РФ, которая купирует инфляцию одновременно с экономическим ростом.

Например, льготная ипотека в августе сократилась в 17 раз и, по сути, исчезла как класс. Банки повышают процентны по депозитам и зарабатывают на росте ставок ROE в размере 20-30%. Благодаря чему купируется ликвидность, замедляется инфляция и стабилизируется курс рубля. Но это же меняет и поведенческие модели населения.

Если раньше в условиях роста доходов на фоне инфляции, население усиленно потребляло товары (завтра будет дороже), и потребляло отечественное, пусть и не такое качественное (импорт ограничен санкциями), то сейчас в условиях продолжающегося роста доходов и роста процентов по депозитам — начинает накапливать.

У населения уже 56 трлн рублей на счетах и депозитах в банках, то есть более 600 млрд дол в эквиваленте!

Представляете вообще эту сумму. Но она же изъята из реального сектора.

Теперь все зависит от качества монетарной трансмиссии, то есть от способности банков превратить эту ликвидность в длинные деньги для экономики. Но высокие процентные ставки сдерживают спрос на длинные кредиты.

То есть монетарная трансмиссия работает однобоко, половинчато: за счет высоких ставок ей удается иммобилизировать ликвидность населения, но эти же высокие ставки не пускают собранную ликвидность в экономику в виде кредитов. Поэтому банки покупают гособлигации и ложат деньги на депозит в центробанке и кредитуют друг друга. Плюс в РФ нет такого фондового рынка как на западе.

Поэтому вне зависимости от цен на нефть, перегретая российская экономика будет охлаждаться, а темп роста ВВП — замедляться.

Но это не остановит структурной перестройки экономики, то есть сокращение удельного веса нефтегазового сектора в общем объеме ВВП и доходов федерального бюджета.

Модель Белоусова — это инвестиции в производительность труда (техническое образование, наука), высокие зарплаты в промышленности и новая индустриализация. В начале нулевых РФ таки была страной-бензоколонкой, если исходить из темпов роста сырьевого сектора. Но сейчас — это уже и страна — элеватор, и страна — военный завод, и страна — стройка.

Иранские ракеты, например, РФ получает в обмен на поставки зерна и сои. По сути, в результате санкций, в РФ произошло три ключевых трансформации:

1. Переориентация сырьевого экспорта с запада на восток в объеме 300 млрд дол (сейчас 80% — это восток, 20% — запад, а до войны — наоборот).

2. Перераспределение внутреннего капитала за счет выхода иностранных инвесторов и замещения их внутренним бизнесом — 300 млрд дол корпоративных прав и долговых корпоративных обязательств.

3. Переток из нефтегазового сектора примерно 300 млрд дол в сектор промышленности и строительства.

В целом, эту модель можно назвать три по триста. Кстати, ряд экономистов в РФ "хотят" падения цен на нефть, так как высокие цены на нефть могут вернуть РФ в теплую ванну сырьевого аутизма.

Кроме того, дешевая нефть и газ — это стимул для развития внутренней переработки и роста химической промышленности, производства минеральных удобрений и полимеров.

А это рост добавочной стоимости в структуре экспорта, развитие агросектора и вообще — экономия ценного сырья для будущих поколений. Скажу крамольную истину: если бы не было войны, нам тоже не помешало бы несколько лет низких цен на кукурузу. Может тогда научились бы производить биотопливо и растительный белок из своего сырья. Ведь сырьевой аутизм у нас развился намного сильнее, чем в РФ.

Иран в условиях 50-летних санкций научился производить ракеты на экспорт сотнями. А у нас пока один прототип "Паляницы", хотя мы развивались без санкционных ограничений. Наоборот, при всемерной поддержке западных партнеров и МВФ.

И Ирану британские колониалисты почему-то не оставили в наследство атомные электростанции, Южмаш, Мотор-Сич, Антонов, КБ Южное, блестящие академические институты.

Так в чем дело? Может, хватит уповать на кризис в РФ, а подумать о том, как победить в эффективности, а не в усидчивости в ожидании чужого краха?

Источник — Facebook Алексея Куща.