Россия продолжает проталкивать свои нарративы на международных площадках

Главе российского МИД Сергею Лаврову дали слово на Генассамблее ООН. Как и ожидалось, он наговорил много бреда про Украину.

В частности он заявил, что нет никакого смысла воевать до победы против "ядерной сверхдержавы" и назвал это "самоубийством", к которому готовят Европу "англосаксонские стратеги". Его слова приводят российские СМИ.

Свое выступление Лавров начал со слов о том, что ООН находится в состоянии глубокого кризиса и с этим "надо что-то делать". После этого он обрушился с критикой на США, обвинив их в поддержке атак Израиля на палестинцев, "саботаж" косовского урегулирования и причастности ко взрывам на "Северных потоках".

После этого он перешел к теме Украины и заявил, что после событий Революции достоинства, которую в России называют "госпереворотом", в Украине якобы ущемлялись права россиян. Это, по его словам, является "настоящей причиной" начала так называемой "СВО", то есть полномасштабного вторжения.

Руководство Украины Лавров во время выступления назвал "нелегитимным неонацистским киевским режимом", а попытки выйти на дипломатическое урегулирование на Саммите мира он назвал "обреченным ультиматумом".

Кроме того, российский министр после выступления на ГА ООН также дал пресс-конференцию, в которой упомянул кандидата на выборах в США от Республиканской партии. По его словам, если Дональду Трампу удастся убедить Украину отменить "дискриминационные по отношению к русскоязычным законы", то это будет "шагом в правильную сторону".

"Мы не про территории, мы про людей", — сказал Лавров, критикуя требования о выведении войск из международно признанных границ Украины. Как это не противоречит так называемому "референдуму" об аннексии Крыма и четырех областей, министр говорить не стал.

Как сообщалось ранее, накануне на полях ГА ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что россияне нанесли удары по всем тепловым и гидроэлектростанциям и теперь грозят начать бить по АЭС.