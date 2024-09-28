Снова ударили в спину? Китай, Бразилия, Турция и Казахстан высказались по поводу ядерных угроз России

В тексте не упоминается ни одна страна, однако, скорее всего, это заявление направлено конкретно против России

Двенадцать стран мира, в том числе Китай, Бразилия, Турция и Казахстан, выступили с совместным заявлением о недопустимости использования ядерного вооружения или озвучивания угроз применить это оружие. Заявление было обнародовано в рамках заседаний Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе.

Об этом пишет "Укринформ". Отмечается, что заявление, кроме Китая, Казахстана, Бразилии и Турции, подписали Южная Африка, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Кения и Замбия.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического", – отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и энергетика, не должны быть целями. В тексте не упоминается ни одна страна, однако, скорее всего, это заявление направлено конкретно против России, так называемый "президент" которой Владимир Путин недавно попытался запугать западные государства изменениями в "ядерной доктрине".

Напомним, своем заявлении министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Запад не боится "ядерной риторики" Путина. Он отметил, что западные страны будут продолжать действовать в соответствии со своими убеждениями, несмотря на угрозы российского лидера.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ. По его словам, в этом нет "ничего нового". Глава Польши объяснил, что если смотреть на эти новости холодно и без паники, то следует четко отметить: это повторяет то, что уже много лет написано в российской военной доктрине.