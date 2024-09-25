Удары по АЭС, конец войны и не только. Главные заявления с выступления Зеленского в ООН

Глава государства говорил об угрозах со стороны России и о том, как должна закончиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в среду, 25 сентября на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. В своей речи он вновь обратил внимание на угрозу российских ударов по украинским атомным станциям, а также подверг критике предложение закончить войну путем оккупации территорий.

"Телеграф" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента публикует основные тезисы выступления главы государства в ООН.

Об ударах по энергетике

Зеленский отметил, что Россия уничтожила в Украине все тепловые электростанции и значительную часть мощностей гидроэлектростанций, а Владимир Путин хочет заставить Украину страдать и, в конце-концов, сдаться. В то же время Запорожская АЭС все еще пребывает под угрозой ядерного инцидента, тогда как Путин планирует атаки на украинские атомные станции.

Президент добавил: любой удар по инфраструктуре АЭС Украины приведет к катастрофе, чего нельзя допустить.

О территориальных уступках со стороны Украины

Комментируя недавние заявления президента Чехии об окончании войны с последующей вероятной оккупацией части Украины, Зеленский отметил: это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает Путину политическое пространство для продолжения агрессии. Украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то в мире считает, что вместо нормальной, мирной жизни Украине можно навязывать жестокое колониальное прошлое, подчеркнул глава государства.

О Формуле мира

Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на некоторые государства мира, которые фактически не поддержали предложенную Украиной формулу окончания войны. По словам президента Украины, некоторые африканские страны спрашивают, какая для них польза в Формуле мира, но Зеленский сообщил, что они не смогут за счет Украины продвигать свои интересы.

Также президент Украины вспомнил о Китае и Бразилии.

"Когда китайско-бразильский дуэт пытается перерасти в хор голосов – с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос – в чем состоит подлинный интерес?", — заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кремле заявили о "готовности ознакомиться с планом Зеленского", хотя серьезно пока его там не воспринимают.