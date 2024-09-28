"Ми не про територію": Лавров в ООН цинічно висловився про Україну

Росія продовжує проштовхувати свої наративи на міжнародних майданчиках

Голові російського МЗС Сергію Лаврову дали слово на Генасамблеї ООН. Як і очікувалося, він наговорив багато маячні про Україну.

Зокрема, він заявив, що немає жодного сенсу воювати до перемоги проти "ядерної наддержави" і назвав це "самовбивством", до якого готують Європу "англосаксонські стратеги". Його слова наводять російські ЗМІ.

Свій виступ Лавров почав зі слів про те, що ООН перебуває у стані глибокої кризи і з цим "треба щось робити". Після цього він обрушився з критикою на США, звинувативши їх у підтримці атак Ізраїлю на палестинців, "саботаж" косовського врегулювання та причетності до вибухів на "Північних потоках".

Після цього він перейшов до теми України та заявив, що після подій Революції гідності, яку в Росії називають "держпереворотом", в Україні нібито утискалися права росіян. Це, за його словами, є справжньою причиною початку так званої "СВО", тобто повномасштабного вторгнення.

Керівництво України Лавров під час виступу назвав "нелегітимним неонацистським київським режимом", а спроби вийти на дипломатичне врегулювання на Саміті миру він назвав "приреченим ультиматумом".

Крім того, російський міністр після виступу на ГА ООН також дав пресконференцію, де згадав кандидата на виборах у США від Республіканської партії. За його словами, якщо Дональду Трампу вдасться переконати Україну скасувати "дискримінаційні стосовно російськомовних закони", то це буде "кроком у правильний бік".

"Ми не про територію, ми про людей", — сказав Лавров, критикуючи вимоги про виведення військ із міжнародно визнаних кордонів України. Як це не суперечить так званому "референдуму" про анексію Криму та чотирьох областей, міністр говорити не став.

Як повідомлялося, напередодні на полях ГА ООН виступив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що росіяни завдали ударів по всіх теплових та гідроелектростанціях і тепер загрожують почати бити по АЕС.