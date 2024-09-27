Китай создает платформу "Друзья мира": что за инициатива и при чем тут Украина

От международного сообщества ждут, что оно должно приветствовать эту платформу

Китай, Бразилия и другие страны-единомышленники Глобального Юга заявили о создании платформы "Друзья мира". Они намерены продвигать свой "мирный план" по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главным специальным советником президента Бразилии Аморимом в Нью-Йорке на полях ГА ООН. Информация об этом появилась на сайте МИД КНР.

"Китай, Пакистан и другие страны-единомышленники "Глобального Юга" собираются создать "Друзей мира" по "украинскому кризису". Это попытка Китая, Пакистана и стран "Глобального Юга" добиться мира.", — цитирует ВАн И пресс-служба китайского МИДа.

Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" — это "не закрытая группа, а открытая платформа. Она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу".

По его словам, международное сообщество должно приветствовать эту платформу.

"Друзья мира" — это площадка для объективного и рационального голоса, она должна сыграть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", — добавил Ван И.

В мае по итогам консультаций глава МИД КНР Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры — единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".

Ранее "Телеграф" писал, что Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией.