Путин боится летать в Сочи? Почему борта с ним исчезают с радаров
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Одну из резиденций в Сочи снесли
Лидер России Владимир Путин уже более полугода почти не посещает Сочи и другие южные регионы, а его резиденцию "Бочаров ручей" снесли. Это может быть обусловлено страхом политика за свою жизнь из-за атак украинских дронов.
Как отмечает российский "Проект", еще до войны и в первые годы Путин весну и осень проводил в Сочи, но сейчас боится.
Этот страх не безоснователен, ведь с 2023 года украинские дроны все чаще атакуют не только аэропорт Сочи, но даже долетают до Москвы. Именно это якобы вынуждает лидера РФ опасаться за свою безопасность.
По словам "Проекта", это также заметно по изменениям траектории полетов самолетов Путина. Сейчас сложно понять куда следует борт с помощью отслеживающих приложений, ведь самолеты Путина просто исчезают с радаров. И это наблюдается не только над Россией, все полеты проходят с частично выключенными транспондерами. Таким образом, лидер РФ пытается "не провоцировать" украинские дроны.
Снос резиденции в Сочи
Большинство российских чиновников удивлены тем, что в 2024 году их не приглашали в Сочи на тет-а-тет с Путиным, как было раньше. Однако это связано с соображениями безопасности.
В Сочи у Путина две резиденции, одну из которых с февраля начали сносить. Сейчас на месте "Бочарого ручья" котлован, вокруг которого работает строительная техника. Официально этого не комментировали.
После начала этих работ Путин принимал гостей в другой резиденции "Бочаров ручей-2", где есть пресс-центр и зал для совещаний. Однако до сих пор вызывает вопрос снос здания, полностью отреставрированного в 2014 году.
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