Путин боится летать в Сочи? Почему борта с ним исчезают с радаров

Одну из резиденций в Сочи снесли

Лидер России Владимир Путин уже более полугода почти не посещает Сочи и другие южные регионы, а его резиденцию "Бочаров ручей" снесли. Это может быть обусловлено страхом политика за свою жизнь из-за атак украинских дронов.

Как отмечает российский "Проект", еще до войны и в первые годы Путин весну и осень проводил в Сочи, но сейчас боится.

Этот страх не безоснователен, ведь с 2023 года украинские дроны все чаще атакуют не только аэропорт Сочи, но даже долетают до Москвы. Именно это якобы вынуждает лидера РФ опасаться за свою безопасность.

Карта полета самолета с Путиным до войны

Карта полета самолета с Путиным в 2024 году

По словам "Проекта", это также заметно по изменениям траектории полетов самолетов Путина. Сейчас сложно понять куда следует борт с помощью отслеживающих приложений, ведь самолеты Путина просто исчезают с радаров. И это наблюдается не только над Россией, все полеты проходят с частично выключенными транспондерами. Таким образом, лидер РФ пытается "не провоцировать" украинские дроны.

Снос резиденции в Сочи

Большинство российских чиновников удивлены тем, что в 2024 году их не приглашали в Сочи на тет-а-тет с Путиным, как было раньше. Однако это связано с соображениями безопасности.

В Сочи у Путина две резиденции, одну из которых с февраля начали сносить. Сейчас на месте "Бочарого ручья" котлован, вокруг которого работает строительная техника. Официально этого не комментировали.

После начала этих работ Путин принимал гостей в другой резиденции "Бочаров ручей-2", где есть пресс-центр и зал для совещаний. Однако до сих пор вызывает вопрос снос здания, полностью отреставрированного в 2014 году.

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