Он же Платов, он же Михаил Иванович: 5 малоизвестных фактов о Путине и его "секретной" семье (фото)

О некоторых фактах знают немногие

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает один самых кровавых лидеров 21-го века — Владимир Путин. Его биография полна загадочных и малоизвестных фактов.

"Телеграф" рассказывает о нескольких из них.

Клички и секретные имена Путина

Во время учебы в разведывательной школе у нынешнего президента РФ был псевдоним Платов. По словам самого Путина, данный псевдоним ему был выдан руководством курса и долгое время о нем никто не знал.

По словам бизнесмена Сергея Колесникова, крупные российские бизнесмены, обсуждая между собой российского президента, называют его "Михаил Иванович". Так, например, в фильме "Тайные богатства Путина" человек, представленный Колесниковым как совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, говорит о "деньгах Михаила Ивановича". Колесников утверждает, что под этим именем имеется в виду Владимир Путин. В сети имеется информация о том, что Путин стал "Михаилом Ивановичем" якобы во время активной работы дачного кооператива "Озеро", основанного Путиным в 1996 году.

Окурок и бледная моль — советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец в интервью "Апострофу" говорил, что лучше всего его охарактеризовали те псевдонимы, которыми его наградили во время учебы и работы. Первый – это "окурок", второй – "бледная моль".

Секретные дети Путина

Помимо Марии Воронцовой, Катерины Тихоновой, матерью которых является его бывшая жена Людмила, и внебрачной дочери от Светланы Кривоногих, у российского диктатора есть еще и два сына от Алины Кабаевой.

"Их нельзя найти в государственных базах данных, с младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники", — пишут журналисты "Досье".

По данным SonntagsZeitung, первый сын Путина родился весной 2015 года в швейцарской клинике Sant’Anna в Лугано, а весной 2019 на свет появился и второй, однако уже в Москве.

Сам Владимир Путин недавно упомянул, что его "маленькие члены семьи" говорят на китайском языке.

"Члены моей семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно", — похвастался он школьникам.

Альтернативный отец Путина

По официальной легенде Кремля, будущий президент РФ родился в Ленинграде "в простой семье и жил как рядовой нормальный человек". Утверждается, что матерью была Мария Ивановна Шеломова, а отцом диктатора был Владимир Спиридонович Путин.

Как пишет OBOZ.UA, бывший сотрудник резидентуры ГРУ СССР в Женеве Виктор Суворов в начале нулевых показал польской газете обнаруженный им в секретных британских архивах фотоснимок, на котором изображены шестеро мужчин, среди которых якобы мог быть настоящий отец Путина.

Бывший советский разведчик утверждает, что фото было сделано в ходе подавления Варшавского восстания, произошедшего в 1944 году, а отец нынешнего кремлевского диктатора в то время служил в российской освободительной армии генерала Власова, которая во время Второй мировой войны воевала в составе нацистской армии против СССР.

Альтернативная мать Путина

Как пишет OBOZ, якобы "настоящая мать" Путина на самом деле жила в Грузии, и с ней он прожил всего несколько лет своего детства. По словам польской писательницы, журналистки, номинантки на Нобелевскую премию мира 2005 года Кристины Курчаб-Редлих, будущему российскому президенту в 1950-1960 годах пришлось проживать в четырех семьях, а родного отца Путин вовсе никогда не видел.

Журналистка утверждает, что настоящей матерью диктатора была Вера Николаевна Осепашвили (Путина), которая родилась в 1926 году и по состоянию на 2022 год проживала в грузинском селе Метехи.

"После Второй мировой войны женщина познакомилась с Платоном Приваловым, забеременела, но впоследствии узнала, что муж женат. Женщина собрала вещи и поехала к своим родителям в Терехино, где и родился будущий диктатор", — говорится в материале.

Дед Путина работал поваром у Ленина

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин. "Удивительно, что деда и других старших родственников в моей семье не репрессировали".

Напомним, ранее мы писали о том, как в молодости выглядел Путин, который развязал кровавую войну в Украине