Путін боїться літати в Сочі? Чому борти з ним зникають з радарів

Одну з резиденцій у Сочі знесли

Лідер Росії Володимир Путін вже понад пів року майже не відвідує Сочі та інші південні регіони, а його резиденцію "Бочарів струмок" знесли. Це може бути обумовлено страхом політика за своє життя через атаки українських дронів.

Як зазначає російський "Проєкт", ще до війни й у перші її роки Путін весну та осінь проводив у Сочі, але наразі боїться.

Цей страх не безпідставний, адже з 2023 року українські дрони дедалі частіше атакують не тільки аеропорт Сочі, а навіть долітають до Москви. Саме це нібито змушує лідера РФ боятись за свою безпеку.

Карта польту літака з Путіним до війни

Карта польту літака з Путіним у 2024 році

За словами "Проєкту", це також помітно за змінами траєкторії польотів літаків Путіна. Наразі складно зрозуміти куди прямує борт за допомогою застосунків, які це відстежують, адже літаки Путіна просто зникають з радарів. І це спостерігається не тільки над Росією, усі його польоти проходять з частково вимкненими транспондерами. Таким чином лідер РФ намагається "не провокувати" українські дрони.

Знесення резиденції у Сочі

Більшість російських чиновників здивовані тим, що у 2024 році їх не запрошували у Сочі на тет-а-тет з Путіним, як було раніше. Проте це пов'язано з міркуваннями безпеки.

У Сочі Путін має дві резиденції, одну з яких з лютого почали зносити. Наразі на місці "Бочарого струмка" котлован, довкола якого працює будівельна техніка. Офіційно це не коментували.

Після початку цих робіт Путін приймав гостей в іншій резиденції "Бочарів струмок-2", де є пресцентр та зала для нарад. Проте й досі викликає питання знос будівлі, яку повністю відреставрували у 2014 році.

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