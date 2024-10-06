Есть болезни и двойники: психолог рассказал о странностях поведения Путина

У главы Кремля может быть два двойника

Для обеспечения собственной безопасности Владимир Путин может использовать двойников. При этом их у него может быть сразу двое.

Об этом в эфире "Киев 24", рассказал психолог и физиогномист Дмитрий Попов. Кроме того, он добавил, что у Путина есть фобии.

По словам психолога, эти фобии вызваны некой болезнью, которая поразила хребет главы Кремля, а также сказывается на подвижности правой руки и ноги.

Попов добавил, что у Путина есть двое двойников, которые могут появляться в публичных местах без телохранителей.

"Это и отличает двойников от подлинного. Оригинального последний раз я видел в Северной Корее. Во Вьетнам из Северной Кореи был отправлен двойник", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года бывший руководитель Секретной разведки Великобритании МИ-6 Ричард Дирлав предположил, что у главы Кремля помимо онкологии и проблем с сердцем может быть еще и болезнь Паркинсона.

Осенью 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о двойниках своего начальника, но сделал только хуже.