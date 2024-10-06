Трамп советовался с Путиным насчет Украины: СМИ рассказали, о чем шла речь

Он поддался манипуляциям российского президента

Дональд Трамп во время первого телефонного разговора на посту президента США спрашивал у президента России Владимира Путина советы насчет Украины. Это произошло 28 января 2017 года.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Трамп первым поднял вопрос об Украине.

"Российский президент воспользовался этим. Он пустился в пространный монолог о коррупции в Украине. Трамп был сдержан в своем ответе, не соглашаясь с Путиным и не защищая Украину, но он признал, что спор России с Украиной является препятствием для его цели — улучшения отношений с Москвой", — говорится в материале.

По данным NYT, в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель попыталась донести до Трампа другую точку зрения насчет Украины. Она сказала, что поддержка Украины должна продолжаться и что необходимо сдерживать российскую агрессию в Украине.

Однако источник издания, присутствовавший во время разговора, утверждает, что Трамп проигнорировал ее мнение. Отмечается, что он сказал только: "Большое спасибо, и до свидания".

NYT подчеркивает, что Трамп с подачи Путина, заявившего, что Украина пыталась помочь Хиллари Клинтон на выборах, начал продвигать теорию сговора о вмешательстве Украины в выборы в США. А во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мае 2017 года Трамп обсуждал с ним связь между Украиной и Клинтон и засыпал Лаврова вопросами о связях между украинскими чиновниками и американскими демократами.

В то же время сообщается, что некоторые советники Трампа пытались убедить его, что именно Россия, а не Украина, вмешивалась в выборы 2016 года. Однако, судя по всему, он к ним не прислушивался.

Во время встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 года Трамп, который днем ранее в своей речи заявил, что Россия должна "прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине", снова поддался манипуляциям российского президента. Путин привел аргументы в пользу того, что он обязан защищать русскоязычных жителей на востоке Украины от "этнических чисток".

По данным источника NYT, Путин провел аналогию с президентом Теодором Рузвельтом в 1904 году и вмешательством Америки во внутренние дела латиноамериканских стран. Старший сотрудник Совета национальной безопасности Трампа Фиона Гилл рассказала, что Путин, скорее всего, вспомнил Рузвельта на встрече, зная, что Трамп зациклен на бывшем президенте-силовике.

Напомним, на митинге в Северной Каролине Трамп выдал очередную порцию абсурдных заявлений. Одним из них стало обвинение президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис в развязывании войны в Украине.