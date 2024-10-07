Диктатору — 72: как в молодости выглядел Путин, который развязал кровавую войну в Украине (фото)

Внешность российского президента сильно изменилась

Сегодня, 7 октября, день рождения у российского диктатора Путина, ему исполнилось 72 года. После развала Советского союза он уже около 30 лет на разных должностях находится при власти в России, большую часть времени будучи ее президентом.

"Телеграф" расскажет, как в молодости выглядел Владимир Путин, который развязал наибольшую со времен Второй мировой войну в Европе.

Путин в молодости — шпион и "бледная моль"

Владимир Путин родился в Петербурге в 1952 году в семье военного и работницы завода. Он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета и в течение 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ. Поговаривали, что он в то время не имел больших полномочий в своей шпионской деятельности, а за спиной его называли "бледная моль".

Путин в 2001 году. Фото: Getty Images

После увольнения из КГБ в 1991 году Путин начал работать в мэрии Санкт-Петербурга около губернатора Собчака. В 1996 году Путин переехал в Москву и там уже назначен заместителем управляющего делами президента РФ. Позже он получил пост секретаря ФСБ, а уже в августе 1999 года возглавил российское правительство.

Путин в 2004 году. Фото: Getty Images

Полностью власть в России Владимир Путин получил в конце 1999 года, когда стал преемником Ельцина. До выборов в 2000 году он был исполняющим обязанности президента РФ. В сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.

Путин в 2004 году. Фото: Getty Images

Путин в 2007 году. Фото: Getty Images

Путин в 2008 году. Фото: Getty Images

Путин в 2011 году. Фото: Getty Images

Путин — кровавый диктатор, который развязал войну в Украине

Захватнические амбиции Путина проявились еще в 2008 году, когда он ввел войска в Грузию. А затем в 2014 году Путин провернул аннексию Крыма и начал операцию по оккупации части территорий Украины на Донбассе. Все попытки мирно урегулировать военный конфликт были тщетны, так как РФ под руководством Путина никогда не выполняла обязательств.

Путин в 2015 году. Фото: Getty Images

В феврале 2022 года Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и собирался "взять Киев за три дня". Это российским войскам не удалось, однако на востоке и юге Украины они продолжают пытаться захватить побольше украинских территорий. Параллельно с этим кровавый диктатор подвергается массированным ракетным и дроновым атакам всю территорию Украины. Войну в Украине уже сейчас называют наибольшей со времен Второй мировой войной в Европе.

Путин в 2023 году. Фото: Getty Images

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