У Росії намагалися вбити близького друга Кадирова-старшого, що відомо (фото, відео)

Аліхаджієва було поранено в голову та у поперек

Найближчого соратника покійного Ахмата Кадирова (батько Рамзана Кадирова) у другу чеченську війну, а нині помічника депутата Держдуми РФ генерала Володимира Шаманова Шеріпа Аліхаджієва намагалися застрелити.

Інцидент стався в ніч проти 11 жовтня. Невідомий розстріляв 58-річного Аліхаджієва на веранді будинку в елітному селищі Лапіно. Про це повідомляють різні російські ЗМІ.

Зазначається, що нападник випустив у політика чотири кулі, дві з яких потрапили в ціль. Аліхаджієва було поранено у щелепу та у поперек. Нині він госпіталізований та перебуває у реанімації. Замах стався між 20:15 та 21:10.

Нині нападника розшукує міліція. Його особу поки що не встановлено, як і причини, з яких хтось міг бажати смерті помічникові депутата.

Як повідомляють російські ЗМІ, у момент нападу Шеріп Аліхаджієв був удома один. Свідків замаху немає.

Після того, як убивця втік, Аліхаджієв зумів зателефонувати дружині, яка їхала додому після лікарського прийому, а та сповістила родичів. Викликали швидку. Коли лікарі приїхали, помічник депутата пересувався самостійно, був при тямі і лише в лікарні стало зрозуміло, що йому потрібна термінова операція.

Кадри з місця події

Кадри з місця події

"Наразі постраждалий перебуває в реанімації, йому надають необхідну допомогу. За словами родичів, останнім часом жодних погроз близькому другові та соратнику Ахмата Кадирова не надходило", — пишуть ЗМІ.

Згідно з останніми повідомленнями, Шеріпа Аліхаджієва прооперували, він продовжує перебувати у реанімації.

Сліди від куль

Одна з куль застрягла у лиштві

Для довідки:

Шеріп Аліхаджієв був найближчим соратником і близьким другом батька Рамзана Кадирова Ахмата Кадирова у другу чеченську війну. Потім працював головою адміністрації Шалінського району Чечні та деякий час обіймав посаду першого заступника Голови Держради Чеченської Республіки. Нагороджений Орденом Мужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Рамзан Кадирова оголосив "кровну помсту" мільярдеру Сулейману Керімову. Кавказ опинився на межі конфлікту.