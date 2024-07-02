Армия КНДР в Украине: в Пентагоне объяснили, действительно ли угроза реальна

В США осознают позицию КНДР

Отправку инженерных войск КНДР в РФ с целью их поддержки российской агрессии в Украине в США пока не подтверждают. Ведь нет доказательств их прибытия в Россию или на линию фронта.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос корреспондентов, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки войны против Украины, Сингх ответила: "У меня нет ничего на этот счет".

В то же время она подчеркнула, что США осознают позицию режима в КНДР, поддерживающего военную агрессию РФ и оказывающую стране-агрессору разную военную поддержку. Поэтому пристально следят за взаимодействием двух диктаторских стран.

Напомним, что в конце июня Северная Корея заявила, что отправит военные строительные и инженерные силы на оккупированные территории Украины. Планировалось, что они будут участвовать в "восстановительных работах" на территории оккупированной Донецкой области в июле.

Однако КНДР желает помогать РФ не по дружеским мотивам перед РФ. Ведь, несмотря на тесное сотрудничество стран, Северная Корея все же преследует свои цели. И одна из них — получение практического опыта для своих военнослужащих.

Ранее "Телеграф" писал, что в КНДР хотят создать свой аналог НАТО и заговорили о "красных линиях".