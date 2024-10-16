Главный раввин дал украинцам совет: "Научитесь "жить под водой"

Единство и патриотизм помогли Украине выстоять в начале вторжения РФ

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поделился своими наблюдениями касательно сходства и различий между Украиной и Израилем в контексте мобилизации общества во время войны. Кроме того, он дал важный совет украинцам, а именно "научиться жить "под водой", то есть научиться жить в экстремальных условиях, но вести нормальную и обычную жизнь.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу". О сходстве российской и нацистской пропаганды, еврейских погромах в РФ, "хороших русских" и сходстве Украины с Израилем, читайте в первой части: Россияне ненавидят украинцев, как нацисты евреев

"Украина схожа с Израилем, потому что большая часть ее границы окружена врагом, как и в Израиле. Но разница в чем? 7 октября (2023 года, когда группировка ХАМАС атаковала Израиль, — прим. ред.) я видел своими глазами, как десятки тысяч людей приезжали в Израиль. Это были не солдаты: люди работали, отдыхали в разных странах мира, но они прилетели. Прямо в аэропорту Бен-Гуриона они одевали армейскую форму и сразу ехали куда нужно. Большинство израильтян понимают, что они должны защищать Родину. Если не они, то кто?" — сказал раввин.

Он отметил, что так же было и в Украине в начале полномасштабного вторжения. По мнению раввина, именно это помогло Украине выстоять.

"Сейчас люди меньше хотят идти в армию, но я считаю, что каждый человек и Украина должны научиться жить "под водой". То есть научиться жить в экстремальных условиях, но вести нормальную, обычную жизнь. Израиль так и живет, но через минуту может измениться ситуация и в один момент человек превращается из гражданского в военного", — заметил Моше Реувен Асман.

Ключевым фактором успешной мобилизации в Израиле раввин считает патриотизм и глубокое понимание угрозы существованию государства. Он подчеркнул, что для победы в войне важно не только оружие, но и нравственная сила и патриотизм народа. По его мнению, эти факторы критически важны и для Украины в ее противостоянии с "сильным и коварным врагом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве простились с сыном Главного раввина Украины. Матьягу (Антон) Самборский погиб на фронте, защищая Украину.