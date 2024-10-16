У Путина во всем виноваты украинцы? Главный раввин обличил ложь кремлевской пропаганды

Украинцы для Путина стали тем, чем 90 лет назад евреи были для Гитлера

Кремль смог навязать своим гражданам и миру нарратив о якобы "нацизме" украинцев, через подконтрольные СМИ распространяя 100-процентную ложь об Украине. Этим непризнанный на Западе президент РФ Владимир Путин похож на фашистского диктатора Адольфа Гитлера, который во времена Второй мировой войны распространял ложь о евреях.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Россияне ненавидят украинцев, как нацисты евреев: главный раввин Украины о Путине, мобилизации и табу на русский язык".

— Чем больше ложь, тем больше люди в нее верят. С первых дней [полномасштабной] войны, когда я увидел, что российские войска творят в Украине, то я понял, что обязательно должен донести всему миру правду о том, что здесь происходит. Та ложь, которая была в российских СМИ, это не на 90% ложь, а ложь на сто процентов, — говорит главный раввин.

Он рассказал, что общался с пребывавшими под влиянием российской пропаганды людьми.

— Я им объяснял все, а потом спрашивал: "Ну, ты все понял?" Ответ был, что понял, а через пять минут человек снова начинает говорить российские нарративы. То есть, это какое-то влияние на подсознание, — считает Моше Асман.

По его мнению, российская пропаганда близка нацистской.

— Если посмотреть нарративы нацистской пропаганды, я думаю, они просто скопированы [с нацистской Германии]. Они "встают с колен", их все обижают… Я смотрел определение "нацизма" и "фашизма" и там то же было: нас все обижают. И немцы в Чехословакии, Польше, просят "спасти" их. И то же здесь, — говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он подчеркнул, что российская пропаганда почему-то решила, что только россияне — победители во Второй мировой войне и они могут сказать, кто фашист, а кто нет.

— А если они говорят о ком-то, что он фашист, значит, обезличивают этого человека. И фашиста можно убить, танком задавить его и его семью. И они говорят, что не только украинцы — фашисты, но и европейцы фашисты, американцы. И список можно продолжать, потому что они сами решают, кого делать фашистами. Я видел, что это очень опасный прецедент и решил, что нужно бороться против этого зла.

Отвечая на вопрос, стали ли украинцы для Путина тем, чем евреи были для Гитлера с маниакальным преследованием всего народа Моше Асман согласился:

— Я думаю, в этом есть что-то. Германские нацисты преследовали евреев и это было за пределом понимания. Они ненавидели их просто потому, что это евреи, без логики. А россияне (не все, но те, кто под влиянием пропаганды) также ненавидят украинцев. Там были во всем виноваты евреи, а здесь — во всем виноваты украинцы, — подытожил главный раввин Украины.

Напомним, сын Моше Реувен Асмана — Матьягу (Антон) Самборский – месяц назад погиб на фронте, защищая Украину.