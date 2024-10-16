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У Путина во всем виноваты украинцы? Главный раввин обличил ложь кремлевской пропаганды

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Россияне слепо верят путинской пропаганде
Россияне слепо верят путинской пропаганде. Фото Открытые источники

Украинцы для Путина стали тем, чем 90 лет назад евреи были для Гитлера

Кремль смог навязать своим гражданам и миру нарратив о якобы "нацизме" украинцев, через подконтрольные СМИ распространяя 100-процентную ложь об Украине. Этим непризнанный на Западе президент РФ Владимир Путин похож на фашистского диктатора Адольфа Гитлера, который во времена Второй мировой войны распространял ложь о евреях.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Россияне ненавидят украинцев, как нацисты евреев: главный раввин Украины о Путине, мобилизации и табу на русский язык".

— Чем больше ложь, тем больше люди в нее верят. С первых дней [полномасштабной] войны, когда я увидел, что российские войска творят в Украине, то я понял, что обязательно должен донести всему миру правду о том, что здесь происходит. Та ложь, которая была в российских СМИ, это не на 90% ложь, а ложь на сто процентов, — говорит главный раввин.

Он рассказал, что общался с пребывавшими под влиянием российской пропаганды людьми.

— Я им объяснял все, а потом спрашивал: "Ну, ты все понял?" Ответ был, что понял, а через пять минут человек снова начинает говорить российские нарративы. То есть, это какое-то влияние на подсознание, — считает Моше Асман.

По его мнению, российская пропаганда близка нацистской.

— Если посмотреть нарративы нацистской пропаганды, я думаю, они просто скопированы [с нацистской Германии]. Они "встают с колен", их все обижают… Я смотрел определение "нацизма" и "фашизма" и там то же было: нас все обижают. И немцы в Чехословакии, Польше, просят "спасти" их. И то же здесь, — говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он подчеркнул, что российская пропаганда почему-то решила, что только россияне — победители во Второй мировой войне и они могут сказать, кто фашист, а кто нет.

— А если они говорят о ком-то, что он фашист, значит, обезличивают этого человека. И фашиста можно убить, танком задавить его и его семью. И они говорят, что не только украинцы — фашисты, но и европейцы фашисты, американцы. И список можно продолжать, потому что они сами решают, кого делать фашистами. Я видел, что это очень опасный прецедент и решил, что нужно бороться против этого зла.

Отвечая на вопрос, стали ли украинцы для Путина тем, чем евреи были для Гитлера с маниакальным преследованием всего народа Моше Асман согласился:

— Я думаю, в этом есть что-то. Германские нацисты преследовали евреев и это было за пределом понимания. Они ненавидели их просто потому, что это евреи, без логики. А россияне (не все, но те, кто под влиянием пропаганды) также ненавидят украинцев. Там были во всем виноваты евреи, а здесь — во всем виноваты украинцы, — подытожил главный раввин Украины.

Напомним, сын Моше Реувен Асмана — Матьягу (Антон) Самборский – месяц назад погиб на фронте, защищая Украину.

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#Владимир Путин #Пропаганда #Евреи #Адольф Гитлер #Моше-Реувен Асман #Российская пропаганда