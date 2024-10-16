У Росії можуть дозволити єврейські погроми: головний рабин назвав "першу ластівку"

Когда в России ухудшится ситуация – найдут тех, на кого свалят все это

Єврейські погроми у Росії знову можуть стати реальністю, і масові заворушення в Махачкалі (столиця Дагестану) річної давнини – тому яскраве підтвердження. Тоді антисемітська акція переросла у протистояння релігійних фанатиків із силовиками, але влада не змогла одразу припинити насильство на вулицях міст і в аеропорту.

Про це головний рабин України Моше Реувен Асман розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф": "Росіяни ненавидять українців, як нацисти євреїв: головний рабин України про Путіна, мобілізацію і табу на російську мову".

— В Махачкалі це була перша ластівка. В тоталітарній країні державні органи можуть сказати в один день, що сьогодні ми всі не любимо таку-то націю. Я пам'ятаю, коли була війна з Грузією. Два тижні або навіть більше, били грузинів на вулицях, а потім Путін сказав, що все, досить, і це зупинилося. Тобто держава може дати дозвіл в один день, — каже керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад.

Він нагадав, що єврейські погроми починалися тоді, коли державні органи не втручалися.

— Натовп йшов громити єврейські будинки, магазини, а держава не втручалася. А потім, коли було вбито багато людей, то держава казала, що не треба цього робити. Це в історії було багато разів. Тому коли в Росії погіршиться ситуація, завжди знайдуться ті, на кого можна буде це скинути, — підкреслив Моше Асман.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що влада Росії має знайти і покарати винних у заворушеннях у Махачкалі, і назвали абсурдними слова російського МЗС про начебто причетність України до "єврейських погромів" у Дагестані.