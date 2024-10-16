Высокопоставленного ГРУшника убили в Подмосковье: что известно (видео)

Офицер служил в ГРУ и принимал участие в войне России против Украины

В Московской области России неизвестный расстрелял заместителя начальника одной из воинских частей ВС России Никиту Кленкова. Он погиб на месте, а его машина в момент убийства была заведена.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Это случилось в населенном пункте Меленки Солнечногорского городского округа. Машина продолжила движение после убийства, пока не уперлась в забор одного из частных домов.

Всего в машину офицера российской армии было выпущено восемь пуль. На момент гибели Кленкову было 44 года. Стрелявший скрылся с места происшествия, был объявлен план "Перехват".

Никита Кленков служил в одном из российских специальных подразделений. По данным украинского журналиста Дениса Казанского, службу он проходил в подразделении Главного управления Генерального штаба российской армии, оно же — Главное разведывательное управление.

Также Кленков принимал участие в войне России против Украины. Недавно он вернулся домой с линии фронта и должен был снова ехать на войну. Российские Telegram-паблики сообщают, что офицера расстреляли в упор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте бывшего российского футболиста Тимура Осмоловского.