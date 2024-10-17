Нічний погром у Петербурзі: люди в масках розтрощили завод деталей для гелікоптерів

Гаряча ніч в РФ

У ніч на 14 жовтня в Санкт-Петербурзі стався інцидент, який, ймовірно, вплине на темпи виробництва повітряної техніки РФ. Невідомі особи влаштували справжній погром на заводі, де виробляються компоненти для гвинтокрилів.

За інформацією з місця події, група з шести осіб у масках проникла на територію підприємства, розташованого на Кінгісепському шосе. Озброївшись сокирами та молотками, зловмисники влаштували справжній розгром у виробничому цеху. Вони цілеспрямовано знищували верстати та обладнання, використовуючи принесені з собою інструменти. Про це повідомляє російське видання "База".

Подробиці

Напад стався близько опівночі, коли на заводі працювала нічна зміна. Робітники, які в той момент перебували в цеху, стали свідками нападу. Один зі зловмисників підбіг до працівників та змусив їх віддати мобільні телефони, ймовірно, щоб запобігти виклику правоохоронних органів.

"Акція" тривала лише кілька хвилин, після чого нападники швидко залишили територію заводу. Наразі керівництво підприємства оцінює масштаби завданих збитків.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що високопоставленого ГРУшника вбили у Підмосков’ї. Загалом у машину офіцера російської армії було випущено вісім куль.