Путин странно "отмазался" от поездки на G20 (видео)

По словам Путина, он не боится международного суда и знает как обойти его решение

В пятницу, 18 октября, выступая на саммите БРИКС в столице Татарстана Казани, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20, который в этом году пройдет в Бразилии. Он заявил, что не хочет своим присутствием "срывать мероприятие".

Также он подчеркнул, что у Москвы отличные многолетние дружеские отношения с Бразилией и решение МУС очень даже реально обойти. По словам Путина, это делается всего лишь после подписания межправ соглашений.

"Двадцатка – это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать…Изначально G-20 создавали как "чисто экономическую платформу" и если она и дальше будет развиваться только в экономическом ключе, то это будет полезно", — заявил глава РФ.

По словам Путина, он не боится ехать в Бразилию и решение МУС (Международного уголовного суда) можно легко обойти, если подписать межправ соглашения между Москвой и Бразилией.

Однако не смотря на это Путин не поедет на G20, так как не хочет "срывать мероприятие". При этом он также заявил, что Россия найдёт человека, который достойно представит страну на саммите на самом высоком уровне.

"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?", — резюмировал Путин.

При этом, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал власти Бразилии исполнить ордер на арест Путина, если он посетит саммит G20.

"Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократии и правового государства", — сказал он.

По словам Костина, если этого не сделать, то некоторые лидеры, обвиняемые в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать по миру и почувствуют свою безнаказанность.

Напомним, выступая на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин неоднократно говорил об Украине и возможности завершить войну. Он утверждает, что именно Москва заинтересована в ее скорейшем окончании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что власти Бразилии работают над созданием условий для визита российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Он должен состояться осенью 2024 года в Рио-де-Жанейро.