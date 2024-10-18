Путін дивно "відмазався" від поїздки на G20 (відео)

За словами Путіна, він не боїться міжнародного суду і знає, як обійти його рішення

У п’ятницю, 18 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у столиці Татарстану Казані, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не поїде на саміт G20, який цього року пройде в Бразилії. Він заявив, що не хоче своєю присутністю "зривати захід".

Також він підкреслив, що у Москви чудові багаторічні дружні стосунки з Бразилією і рішення МКС дуже навіть реально обійти. За словами Путіна, це робиться всього лише після підписання міжурядових угод.

"Двадцятка — це гарний форум, він корисний загалом, якщо його, звісно, не політизувати… Спочатку G-20 створювали як "суто економічну платформу", і якщо вона й надалі розвиватиметься тільки в економічному ключі, то це буде корисно", — заявив глава РФ.

За словами Путіна, він не боїться їхати до Бразилії, і рішення МКС (Міжнародного кримінального суду) можна легко обійти, якщо підписати міжурядову угоду між Москвою і Бразилією.

Однак, незважаючи на це, Путін не поїде на G20, оскільки не хоче "зривати захід". При цьому він також заявив, що Росія знайде людину, яка гідно представить країну на саміті на найвищому рівні.

"Ми ж розуміємо, що відбувається навколо Росії. І я розумію. У мене з президентом Лулою прекрасні, дружні стосунки. Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?", — резюмував Путін.

При цьому генпрокурор України Андрій Костін закликав владу Бразилії виконати ордер на арешт Путіна, якщо він відвідає саміт G20.

"Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та правової держави", — сказав він.

За словами Костіна, якщо цього не зробити, то деякі лідери, які обвинувачуються у злочинах, зможуть безкарно подорожувати світом та відчують свою безкарність.

Нагадаємо, виступаючи на саміті БРІКС у Казані Володимир Путін неодноразово говорив про Україну та можливість завершити війну. Він стверджує, що саме Москва зацікавлена у її якнайшвидшому закінченні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що влада Бразилії працює над створенням умов для візиту російського диктатора Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки" (G20). Він має відбутися восени 2024 року у Ріо-де-Жанейро.