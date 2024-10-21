С позиций РФ сбежали солдаты КНДР: что с ними будет и куда их за это отправят

"Дезертиров" искали двое суток

Россия задержала 18 северокорейских солдат, ушедших в "самоволку" на Курщине. Их планируют бросить на штурмы против ВСУ.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МОУ). Отмечается, что задержаны солдат КНДР в Комаричском районе Брянской области.

По словам источника, около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с пол сотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек-Хомутовского района Курской области.

Разведка установила, что солдаты КНДР обучали военным РФ использовать воздушные шары в военных целях. А оккупанты в свою очередь показывали иностранным коллегам, как нужно вести пехотный бой.

"По окончании курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек-Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний по дальнейшим планам и намерениям. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования РФ", — говорят в ГУР.

Однако уже 16 октября "дезертиров" обнаружили военные РФ и задержали. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Источники добавляют, что все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего привлечения в штурмовых действиях на Курщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Пентагоне неожиданно отреагировали на отправку войск КНДР в Украину.