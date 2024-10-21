З позицій РФ втекли солдати КНДР: що з ними буде та куди їх за це відправлять

"Дезертирів" шукали дві доби

Росія затримала 18 північнокорейських солдат, які пішли у "самоволку" на Курщині. Їх планують кинути на штурми проти ЗСУ.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ). Зазначається, що затримали солдат КНДР у Комаричському районі Брянської області.

За словами джерела, приблизно 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек-Хомутовського району Курської області.

Розвідка встановила, що солдати КНДР навчали військових РФ використовувати повітряні кулі у військових цілях. Натомість окупанти показували іноземним колегам як треба вести піхотний бій.

"Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек-Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування РФ", — кажуть у ГУР.

Проте вже 16 жовтня "дезертирів" знайшли військові РФ та затримали. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

Джерела додають, що наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмових діях на Курщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Пентагоні несподівано відреагували на відправку військ КНДР в Україну.