О Плане победы, самолетах Mirage-2000 и армии КНДР в Украине: главные заявления министра Франции в Киеве

Армия КНДР в Украине – серьезная эскалация войны

Франция полностью поддерживает представленный президентом Владимиром Зеленским План победы Украины. Париж готов продолжать помогать нашему государству, поэтому в следующем году пообещал предоставить истребители Dassault Mirage-2000.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе брифинга он сделал несколько важных заявлений.

Франция поддерживает План победы Зеленского

"Мы поддерживаем План победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны, — ред.) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", — сказал Барро.

По его словам, Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, потому готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Более того, Париж поддержит Киев, когда тот решит начать переговоры о мире с Россией.

Украина получит Mirage-2000 через несколько месяцев

Барро заявил, что Франция готовится к передаче истребителей Dassault Mirage-2000 в начале 2025 года. Также Париж научит украинских пилотов для них.

"Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов ", – сообщил глава МИД.

По его словам, Париж регулярно предоставляет Украине военную технику и является первой страной, готовящей украинскую бригаду Анны Киевской. Также Франция продолжает помогать с ремонтом оборудования в нашем государстве.

Отправка солдат КНДР на фронт может перекинуть войну в Азию

Барро подчеркнул, что наличие северокорейских солдат на войне России против Украины выводит конфликт на новый масштаб эскалации. А это может перенести ее в Азию.

"Если это правда — а мы прислушиваемся к мнению украинских партнеров — то я думаю, такое решение имело бы серьезные последствия, поскольку это выведет войну на новый масштаб эскалации. Это несет риски того, что эта война перейдет на территорию Азии", — сказал министр.

Он также добавил, что "покупка" войск в КНДР указывает на трудности России в противостоянии с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Франция поставит Украине свои новые дроны.