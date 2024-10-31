Досталось городскому порту. В Бердянске россияне паникуют из-за массированной атаки дронов (фото)

В городе не работают школы и детские сады

В четверг, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске сообщили об атаке беспилотников на городской порт. В городе прекратили работу общественные учреждения, в том числе учебные заведения

Об этом сообщает оккупационная администрация Бердянска. Там предположили, что это была дроновая атака.

"Работала ПВО. Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за якобы атаки не будут работать общественные учреждения, в том числе школы и детские сады. Оккупационные власти рекомендуют сегодня сидеть дома и не ездить на авто. А в некоторых районах даже исчезло электроснабжение.

Официально украинская сторона пока не прокомментировала событие. Впрочем, войска РФ уже успели в этом обвинить Украину.

Оккупационные паблики пишут, что дроны бьют по административным зданиям Бердянска. Впрочем, по центру города россияне бегают с автоматами и пытаясь сбить дроны.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском городе Железногорск во временно контролируемой российским режимом Курской области вечером было очень громко. Город подвергся масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты.