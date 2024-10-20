Дроны атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки в России: в СБУ раскрыли детали

Расстояние от украинской границы до российского завода составляет 900 км

В ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший в России завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, который расположен в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.

Об этом "Телеграфу" стало известно от источников в СБУ. Отмечается, что работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше.

"Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он является составной частью российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине", — говорится в сообщении.

Источник говорит, что на этом заводе производят взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до российского завода составляет 900 км. После атаки БПЛА по заводу россияне всю ночь писали в социальных сетях о прилетах, страшных "хлопках", и пытались понять, что происходит.

"СБУ отработала над ужесточением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дрон, который дает моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше", — сообщил информированный источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 октября в российском Брянске дроны атаковали оборонный завод "Кремный Эл", выпускающий микроэлектронику для военной техники.