Дрони атакували росіян за сотні кілометрів від України: що стало ціллю (карта)

Служби безпеки ряду нафтохімічних підприємств були підняті за тривогою

У російському місті Уфа, яке знаходиться за сотні кілометрів від кордону з Україною, пролунали вибухи. Його "відвідали" ударні безпілотники.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформацію вже підтвердили і в Україні. Так, за даними російських пропагандистів, метою дрону нібито став один із місцевих заводів. Однак, як стверджується, "прямої атаки" нібито вдалося уникнути через те, що дрон заплутався в решітці і тросах. При цьому жодних підтверджень цієї інформації поки що немає. Уточнюється, що служби безпеки ряду нафтохімічних підприємств були підняті по тривозі, що може наводити на думку про те, що за завод міг опинитися під атакою.

У цей же час ЗМІ пишуть про ще один дрон на підльоті до цього об’єкта. Інформацію про атаку безпілотників побічно підтверджує тимчасова заборона польотів в аеропорту Уфи.

Варто зазначити, що до цього часу приліт по заводу в Уфі вже підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

Пізніше влада Башкирії підтвердила, що атаки безпілотників зазнали три промпідприємства ПЕК (паливно-енергетичний комплекс). Жертв та руйнувань нібито немає.

Для довідки: відстань від Уфи до кордону України становить близько 1400 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці у окупантів у Бердянську розпочався справжній переполох через атаку невідомих дронів.